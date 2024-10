Di Gennaro: “Milan? Devono trovare un capitano che abbia carisma”

Intervenuto a Tmw Radio, Antonio Di Gennaro ha parlato del Milan e dell'assenza di un solo e unico capitano in squadra: "Il capitano è uno, ovvio si deve incarnare in una leadership e avere carisma. Deve essere uno e riconosciuto da tutta la squadra. A Bari mi dettero la fascia, ma ero in competizione con altri elementi storici e me la diedero per l'esperienza in Serie A e la Nazionale. E poi mi hanno inserito nel tessuto sociale. Oggi nel Milan devono trovare un capitano solo, che abbia certe caratteristiche, come ho detto".