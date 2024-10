Milan, torniamo alla realtà: a cosa può puntare davvero questa squadra?

Diamo dunque pace anche a coloro che inneggiano costantemente alla storia rossonera: il Milan non è più quello di un tempo. Ricordare i gloriosi traguardi non trasformerà questa squadra. Sottolineare quanti campioni hanno vestito questa maglia non cambierà gli stimoli dei giocatori attuali.

Il riferimento, e non può essere altrimenti, è alle belle frasi ascoltate e lette durante il Festival dello Sport. Non esistono più i Berlusconi, così come non esiste più una società rossonera che punta a vincere in Italia, in Europa e nel Mondo. Il Milan, con l'aiuto di RedBird, si è adattato a un sistema che va avanti, mica come quello italiano, e che punta alla creazione di aziende piuttosto che alla composizione di una rosa altamente competitiva. La priorità sono i numeri, se poi riesci anche a vincere qualche trofeo allora ben venga.