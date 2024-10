Il Milan ai Milanisti: Gabbia è il capitano di cui ha bisogno questa squadra

Le prestazioni, poi, fanno la loro parte. Gabbia si sta confermando nuovamente sugli ottimi livelli mostrati nella scorsa stagione. Pulito, intelligente e leader della retroguardia. In una difesa che fa acqua da tutte le parti, il classe '99 diventa l'elemento su cui fare affidamento. Ma non solo, poiché Gabbia non sbaglia neanche fuori dal campo. Anche in caso di sconfitta, il difensore ha la giusta responsabilità per presentarsi davanti ai microfoni e ammettere gli errori commessi, ma sempre in nome della squadra.