Milan, Fofana: “Ecco cosa mi chiede Fonseca. Mi piace perché …”

Youssouf Fofana, centrocampista francese classe 1999 giunto al Milan nell'ultimo calciomercato estivo dal Monaco, ha parlato in esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola (LEGGI QUI L'INTERVISTA INTEGRALE). Ecco, dunque, le sue dichiarazioni sulle richieste che, in campo, gli avanza solitamente l'allenatore Paulo Fonseca.