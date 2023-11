Milan-Fiorentina, Ferrara: “Incredibile che il Diavolo si presenti con Jovic”

Benedetto Ferrara, noto giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al possibile impiego di Luka Jovic in Milan-Fiorentina

Ferrara: "La Fiorentina 'resuscita i morti'"

"In questi casi si dice che la Fiorentina 'resuscita i morti' e lo diciamo per scaramanzia…Trovo incredibile che il Milan, squadra che deve puntare a Scudetto e Champions, si presenti con Giroud, che non può avere la continuità di un 20enne, e Jovic. Il serbo è reduce da anni brutti dopo il Real Madrid. Ramadani ha fatto un'operazione clamorosa. La Fiorentina però continua ad avere problemi in attacco, non riesce a trovare un attaccante da doppia cifra. Il problema del centravanti da tempo affligge la Fiorentina. Sono però ottimista sulla squadra viola e sul lavoro di Italiano".