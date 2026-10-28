La vittoria contro l’Udinese ha restituito fiducia al Milan di Rúben Amorim. Dopo la sconfitta europea contro il Bournemouth, i rossoneri hanno reagito con una prestazione convincente, imponendosi per 2-0 grazie alle reti di Pulisic e Hutchinson. Un successo importante non soltanto per la classifica, ma anche per il morale della squadra, arrivata alla trasferta friulana con numerose assenze.

A commentare il momento del Milan è stato Filippo Galli, ex difensore, allenatore e dirigente rossonero, intervenuto durante la trasmissione Pressing. Le sue parole hanno offerto una lettura positiva del lavoro svolto da Amorim, con una presa di posizione netta nei confronti delle critiche rivolte alla squadra e al tecnico.

Milan, Filippo Galli promuove il lavoro di Amorim

Galli ha sottolineato come il Milan abbia saputo reagire alle difficoltà, dimostrando di seguire le indicazioni del proprio allenatore anche in una situazione complicata sul piano degli infortuni.

"I giocatori hanno fatto quello che ha chiesto Amorim", ha spiegato l’ex rossonero, evidenziando il valore di una vittoria arrivata dopo il passo falso europeo. Secondo Galli, il risultato di Udine rappresenta anche una risposta al clima di pessimismo che, a suo giudizio, accompagna una parte della tifoseria milanista.

L’ex difensore ha inoltre espresso fiducia nella gestione tecnica del portoghese, sostenendo che Amorim abbia ormai preso in mano la squadra. La prestazione contro l’Udinese, pur tenendo conto del valore dell’avversario, sarebbe una dimostrazione della crescente sintonia tra allenatore e giocatori.

Galli ha anche difeso le scelte tattiche del tecnico, ritenendo che le critiche ricevute non siano sempre state giustificate. A suo parere, l'unico episodio in cui Amorim avrebbe compiuto scelte discutibili è stata la partita contro il Benfica in Europa League.

La classifica sorride al Milan, ma serve continuità

Il successo per 2-0 ha permesso al Milan di agganciare la Roma a quota 18 punti, mantenendosi nelle zone alte della classifica. Per Galli, la situazione rossonera è positiva: la squadra è in piena corsa per i primi quattro posti e può guardare con fiducia ai prossimi impegni.

La vittoria in Friuli assume un significato particolare anche per il modo in cui è maturata. Nonostante le numerose assenze, il Milan ha trovato le soluzioni necessarie per conquistare tre punti preziosi, confermando di poter affrontare le difficoltà senza perdere la propria identità.

Adesso, però, servirà dare continuità ai risultati. Il calendario propone appuntamenti ravvicinati e impegnativi, a partire dalla sfida contro il Bologna e dal successivo derby contro l’Inter. Due partite che potranno fornire indicazioni ulteriori sulle ambizioni della squadra di Amorim.

Galli lancia un messaggio alla dirigenza rossonera

Nel suo intervento, Filippo Galli ha affrontato anche un tema che va oltre il campo: l'organizzazione societaria del Milan. Pur riconoscendo una maggiore presenza di, l'ex dirigente rossonero ha evidenziato la necessità di definire meglio la struttura del club.

"Nel Milan manca un ds", ha osservato Galli, sottolineando l'importanza di una figura di riferimento nell'area sportiva e di un'organizzazione più chiara.

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È un passaggio significativo perché sposta l'attenzione dalla gestione della squadra alle strategie societarie. Il lavoro di Amorim, secondo Galli, sta procedendo nella direzione corretta, ma la crescita del Milan passa anche dalla costruzione di una struttura dirigenziale solida e riconoscibile.

Il messaggio è quindi duplice: da una parte, fiducia nell'allenatore e nel gruppo; dall'altra, la consapevolezza che per consolidare il progetto rossonero serviranno scelte precise anche ai vertici del club.