Milan, fiducia a Gimenez? Ecco il pensiero di Evani

Evani, ex Milan e oggi alla Sampdoria, nell'intervista a TMW ha parlato dell'attacco rossonero e di Gimenez: ecco le sue parole.

Francesco De Benedittis 23 agosto 2025 (modifica il 23 agosto 2025 | 21:32)

Alberico Evani, ex centrocampista del Milan dal 1980 fino al 1993 e attuale allenatore della Sampdoria in Serie B – affiancato da Attilio Lombardo – ha rilasciato un’intervista a Tuttomercatoweb. Tra i tanti temi trattati, Evani ha parlato anche del tanto discusso Santiago Gimenez. L'ex centrocampista rossonero non ha dubbi: ha molta fiducia nel 'Bebote'. Ecco le parole di Evani sull'attaccante messicano.

Ex Milan, Evani: "Io credo molto in Gimenez: ecco perché" — LEGGI ANCHE:

"Io credo anche molto in Gimenez perché dopo sei mesi di ambientamento conosce meglio il nostro campionato e potrà dare qualcosa in più".