Pellegatti sicuro: "Il Milan si gioca una bella fetta di top 8". Tutti i dubbi in difesa

Il Milan torna in campo oggi alle 18:45 per la quarta giornata della fase campionato dell'Europa League: i rossoneri devono cercare la vittoria contro il Ferencváros per puntare ancora alla top 8 e alla qualificazione diretta agli ottavi di finale. Il Diavolo ha solo tre punti in classifica e non può fare più passi falsi per centrare questo obiettivo. Ne ha parlato anche il giornalista Carlo Pellegatti su "YouTube".

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Il Milan e la corsa alla Top 8

"Il Milan si gioca una bella fetta di possibilità di arrivare tra le prime otto. Vincere, vincendo anche le prossime tre, potrebbe permettere ai rossoneri di chiudere con 15-16 punti e la top 8".

I calcoli per i playoff e la qualificazione

Facendo una media con le scorse stagioni servono

Discorso diverso per la qualificazione diretta: servirebbero almeno altri 12 punti nelle prossime partite, con ovviamente tutte le differenze del caso in base ai risultati e alla differenza reti delle varie squadre.

Zero passi falsi quindi per la top 8. Pellegatti ha parlato anche della formazione.

Le scelte di formazione di Amorim

"Amorim cambia, ma cambi mirati: in attacco Ramos e Rabiot, Jashari e Musah a centrocampo e Cisse e Hutchinson esterni. Quella che preoccupa è la difesa perché è inedita: Torriani, Terracciano, De Winter e Diawara centrali e Bartesaghi a sinistra. Potrebbe mancare affiatamento e sincronia. Il Milan è costretto a vincere o le cose si complicherebbero. Speriamo che Terracciano torni ai rendimenti di Cremona, l'infortunio di Tomori è stato particolarmente pesante".

L'analisi della difesa rossonera

Da verificare effettivamente lain campo: De Winter e Diawara non hanno mai giocato insieme dal primo minuto centralmente, specialmente senza gli altri due leader in campo. Test quindi molto importante per la squadra dicontro degli avversari che sono a