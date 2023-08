Milan Femminile, Marinelli: “Ero agitata prima del debutto. È andata bene”

Milan Femminile, le parole di Gloria Marinelli

"Non potete neanche immagine com'ero agitata prima della partita, perché è la prima con i nuovi colori. Ero felice, però sono entrata in campo spensierata, con la voglia di divertirmi e infatti è andata bene per fortuna. Sono diverse settimane che ci alleniamo intensamente e molto bene secondo me, ovviamente le partite amichevoli servono per prendere gamba e prendere anche fiducia, per conoscerci, però devo dire che è stata una buona prova".