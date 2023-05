Milan Femminile, Giuliani: “Oggi per noi era fondamentale vincere”

Infine, Giuliani ha concluso: "Giocarci contro non è facile perché non sai mai cosa aspettarti. Mi ha dato modo di averespunti e per questo la ringrazio. con lei è importante la velocità di copertura in profondità. Se aspetti anche solo un secondo lei ti ha già preso il tempo. Devo essere subito pronta nella postura e nella posizione giusta e partire subito senza pensare. Le auguro il meglio per il suo futuro". LEGGI ANCHE: Le probabili formazioni in vista di Juventus-Milan