Milan Femminile, Ganz: “Le mie guerriere sono grandi: danno sempre il 100%”

NEWS MILAN – Maurizio Ganz, tecnico del Milan Femminile, è intervenuto nel pomeriggio ai microfoni di ‘Sky Sport‘ in un collegamento in diretta con l’amico Paolo Montero, ex compagno di squadra nell’Atalanta ad inizio anni Novanta. Interpellato da un telespettatore su cosa sta imparando nell’esperienza da allenatore delle Rossonere, Ganz ha risposto così:

“Grandissima esperienza. C’è tecnica, c’è tattica, c’è fisicità ma soprattutto c’è un comportamento incredibile da parte della mia squadra, delle mie guerriere del Milan Femminile. Ma vale in generale per tutte le giocatrici del campionato e delle altre serie. Ho imparato che si può migliorare sempre: le ragazze danno sempre il 100%, si allenano, sono a disposizione sempre“, ha detto Ganz.

“Sanno che è questo è il momento fondamentale per il loro percorso dopo il Mondiale dell’anno scorso: sono grandi. Non solo le mie, ma tutte”, ha concluso Ganz. FEDERICO GIUNTI HA PARLATO DEL SUO PASSATO DA CALCIATORE NEL MILAN >>>