Milan Femminile, Bergamaschi: “Quest’anno l’unione farà la forza”

Sulle nuove arrivate: "I nuovi innesti si sono integrati molto bene. Siamo state brave anche noi a fare in modo che si integrassero al meglio. Ci hanno dato tanti punti di forza su cui lavorare e credo che faremo una grande stagione, per regalare ai nostri tifosi qualche emozione".

Sugli obiettivi:"Cominciare bene con le campionesse in carica penso sia già un grande stimolo. Abbiamo voglia di iniziare bene perché comunque sappiamo che ci saranno tanti tifosi a vederci. Vogliamo regalare una grande emozione a loro e a noi stesse. Sarebbe un grande traguardo alzare qualche trofeo con questa maglia dopo 6 anni per me e per tutta la squadra. Credo che la cosa principale sia migliorare il terzo posto dell'anno scorso e andare più avanti possibile in Coppa Italia e magari vincerla. Questo è l'augurio che mi faccio e che ci facciamo, sperando di arrivare ad un grande risultato".