Milan, Fattori: “Theo Hernandez fuori di testa. Conceicao confusionario”

Sulla Fiorentina: "Non ha lasciato il segno ed è un peccato. Su Colpani le aspettative erano troppo alte e lo scuso in pieno. Per Gudmundsson c'erano più certezze ma è un'annata particolare. Se su 25-30 mln gli dai 8 mln per averlo, è quasi un anticipo per prenderlo. Ora cosa fai, lo lasci tornare via? Hai buttato 8 mln più l'ingaggio. La Fiorentina sarà obbligata a riscattarlo. Si è messa in difficoltà da sola".