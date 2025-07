Milan, Estupinan: “E’ un sogno che si avvera. Darò il meglio di me”

Pervis Estupinan, terzino sinistro del Milan, ha parlato a 'Milan TV' da nuovo difensore rossonero. La voglia di vincere e non solo

"Sono molto contento ed emozionato, perché si avvera un sogno che avevo fin da bambino, ovvero giocare in un grande club. Ora che il sogno si è realizzato sono molto contento. Credo che il duro lavoro sia valso la pena. Adesso ho tanta voglia di iniziare e fare bene". Pervis Estupinan , terzino sinistro del Milan , ha parlato a 'Milan TV' da nuovo difensore rossonero. La voglia di vincere e non solo. Ecco le sue parole.

"A me piace vincere. Il Milan è un grande club perché ha la mentalità vincente e ha sempre vinto grandi trofei. E' per questo che sono arrivato al Milan: crescere e vincere. Voglio vincere, mi piace vincere. Posso dare tanto alla squadra con il mio lavoro. Con la mia esperienza con quello che so. Così posso aiutare il Milan, insieme possiamo fare bene".