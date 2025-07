Milan, Estupinan: “De Zerbi mi ha parlato della Serie A. Per il mio Paese …”

Sei il primo giocatore dell'Ecuador a vestire la maglia del Milan: "Sono contento di potere continuare a scrivere la storia. E' un grande passo in avanti per me. Un'opportunità grande firmare per questo club. Per il mio Paese è una grande notizia. C'è tanta gente che tifa Milan. Il primo ecuadoriano che gioca al Milan è una cosa incredibile, mi hanno già scritto in tanti. Ora voglio fare bene e rendere tutti orgogliosi"