Nei giorni scorsi, prima della sfida di Europa League vinta per 2-4 sul campo dell'Olympiacos, il portale greco 'Sport24.gr' ha intervistato Nelson Dida, classe 1973, storico ex portiere del Milan per dieci stagioni tra il 2000 e il 2010 (se si eccettua una breve parentesi in prestito al Corinthians) e vincitore di 8 trofei in rossonero, tra cui 2 Champions League, 2 Supercoppe Europee, una Coppa del Mondo per Club e uno Scudetto.

Al centro delle dichiarazioni della leggenda brasiliana c'è stato soprattutto l'attuale numero 16 del Diavolo, Mike Maignan, giudicato da Dida come l'erede ideale tra i pali di San Siro.

Dida e il peso della porta del Milan: "Maignan si sta costruendo la sua strada"

"Essere il portiere di una grande squadra come il Milan non è da tutti. Non è stato facile neanche per me. L'ho vissuto, ho avuto l'opportunità di rimanere qui per 10 anni della mia vita. Mi sono impegnato negli allenamenti, abbiamo vinto. Ora Mike Maignan si sta costruendo la sua strada: sono molto contento".

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"Ho lavorato con lui per un anno. È un ragazzo eccellente, un bravo ragazzo, che vuole vincere ed è determinato a raggiungere l'obiettivo. Penso che abbia fatto bene a scegliere Milano perché sapeva che qui avrebbe trovato un ambiente eccellente. Almeno finché abbiamo lavorato insieme, è sempre stato molto disponibile. Ha fatto tutto quello che gli abbiamo chiesto. Ha imparato molto".

La crescita con i piedi e la leadership: "È il primo a metterci la faccia"

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"Ricordo che prima non sapeva usare bene i piedi. Qui, grazie a un allenamento intenso, ha capito perfettamente come impostare il gioco della squadra partendo dalla difesa. Gioca con entrambi i piedi, quindi è molto forte con i piedi e compie molte parate. È un leader in campo. Lo si vede soprattutto nelle ultime partite, nel modo in cui parla ai compagni. Parla con tutti, è sempre disponibile. Anche quando la squadra sta perdendo, è il primo a farsi avanti per rispondere alle domande. È un giocatore che è cresciuto molto negli ultimi anni. Sicuramente vuole che vinciamo. Vuole dimostrare di essere un grande atleta. È per questo che viviamo, no? Per le vittorie e per conquistare titoli".

Dida ha innanzitutto spiegato quanto sia complesso difendere i pali di un club prestigioso e carico di pressioni come quello milanista, applaudendo il percorso intrapreso dal portiere francese:Dida non ha mai nascosto la sua grande stima per, che ha avuto modo di allenare personalmente nella stagione— quella dell'ultimo Scudetto rossonero conin panchina — quando il brasiliano ricopriva il ruolo di preparatore dei portieri della Prima Squadra del Diavolo:Infine, l'ex numero 1 verdeoro ha analizzato l'evoluzione tecnica e caratteriale di Maignan, soffermandosi sia sui miglioramenti nel gioco dal basso sia sul suo peso specifico all'interno dello spogliatoio rossonero: