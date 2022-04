Milan, Di Stefano: “Ibrahimovic out 10 giorni. Rebic e Castillejo in gruppo”

Peppe Di Stefano, inviato sul Milan, ha rilasciato delle dichiarazioni sulle condizioni di Ibrahimovic, Rebic, Castillejo e non solo

Brutte e belle notizie arrivano da Milanello. Secondo quanto riferisce Peppe Di Stefano, inviato sul Milan , Zlatan Ibrahimovic dovrà stare fermo per dieci giorni a causa del problema al ginocchio che gli ha impedito di essere a disposizione di Stefano Pioli per l'ultima trasferta contro il Torino . L'attaccante svedese farà un trattamento di una decina di giorni, dunque salterà le partite contro Genoa , il derby di Coppa Italia contro l' Inter e, probabilmente, anche il match contro la Lazio .

Le belle notizie, invece, riguardano Ante Rebic e Samu Castillejo. Il croato e lo spagnolo sono tornati nuovamente in gruppo dopo essere rimasti fuori per il match contro la squadra di Ivan Juric, mentre Ismael Bennacer ha svolto lavoro personalizzato, anche se da domani dovrebbe nuovamente allenarsi insieme ai compagni. Ancora out Alessio Romagnoli, così come Simon Kjaer che ha iniziato il suo iter riabilitativo sul campo. Intanto il Milan ha individuato il vice di Theo Hernandez. Ecco di chi si tratta.