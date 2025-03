Milan, Di Stefano consiglia Cardinale: “La gente si stanca. Basterebbe …”

Il giornalista Peppe Di Stefano ha rilasciato alcune dichiarazioni dando un consiglio a Gerry Cardinale su come riabilitare il Milan

"Credo che ogni anello sia legato ad un altro. Se c’è una dirigenza forte, tutto viene di conseguenza. A me sembra che sia tutto contaminato da questa incertezza: tecnica, tattica, di ruoli, societaria, in dirigenza, Milan Futuro… L’andamento della stagione del Milan si può accomunare con quello che succede fuori dal campo. Poi al Milan basta un mese: riorganizzi a livello dirigenziale non togliendo, ma aggiungendo, prendi un allenatore – se ci sarà un nuovo allenatore – compatibile con l’ambiente, il direttore sportivo, e riparte l’entusiasmo".