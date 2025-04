Milan, De Paola sicuro: 'Problema Theo Hernandez. Leao? E' un delitto...'

"Sorride il Napoli, ma lascia parecchi dubbi sull’impostazione iniziale del Milan di Conceicao. È un delitto non schierare Leao , la partita è cambiata clamorosamente appena è entrato e il colpo del 2-2 era nell’aria". Così il giornalista Paolo De Paola ha commentato Napoli-Milan 2-1 sulle frequenze di TMW Radio. Ecco la sua analisi: "Il Milan non può essere così sciatto a inizio partita, non è la prima volta che succede tutto questo. Una scelta tecnica del genere è da sprovveduti”.

Su Theo Hernandez e Joao Felix: "Nel Milan c'è un problema Theo Hernandez che lascia troppi spazi a livello difensivo. Se metti Leao vicino a Theo cambia la situazione, è una coppia che non può essere scollegata. La fase difensiva è nulla, se abbandoni a sé stesso Theo a livello difensivo va in difficoltà. Come fa l'allenatore a non capire questo? È un errore così clamoroso, io sarei intervenuto già dopo il primo gol del Napoli. Devi porre rimedio subito, togli Joao Felix e metti Leao. Evidentemente Conceicao non ha questo coraggio, il coraggio non va espresso con le parole ma con i fatti".