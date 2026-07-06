Intervenuto in conferenza stampa, De Laurentiis ha voluto parlare del mercato del Napoli e dell'ex allenatore del Milan Allegri
Milan, senti Giovanni Galli: "Allegri ha fatto un miracolo"
C'è un po' di Milan nella conferenza di presentazione delle nuove maglie del Napoli. In occasione della presentazione, il patron azzurro Aurelio De Laurentiis ha voluto infiammare la platea toccando diversi temi caldi che riguardano proprio il calciomercato, facendo dei riferimenti anche a Massimiliano Allegri, ex allenatore del Milan.
Milan, senti De Laurentiis: "Allegri aziendalista, credo che..."
"Solo nell'ultimo mese avrò ricevuto almeno 200 proposte di calciatori da ingaggiare. Io, però, ho risposto: 'State calmi, abbiamo 47 calciatori e dobbiamo sistemarne almeno 25 prima di parlare di acquisti'. Poi ci sono i ruoli: se in qualche reparto ci sono delle lacune, allora si va sul mercato. Ma se in ogni ruolo abbiamo due o tre alternative, è giusto confrontarsi prima con chi dovrà allenare la squadra per capire cosa intende fare con i giocatori che già abbiamo. Bisogna chiedere all'allenatore: 'Sei sicuro di volerli cambiare? Perché già con questi puoi fare grandi cose'. Inoltre, il signor Allegri è anche un aziendalista e credo che con lui andremo molto d'accordo".
Dopo aver parlato di mercato, De Laurentiis ha sottolineato la totale centralità dell'ex allenatore del Milan Massimiliano Allegri nelle scelte tecniche: il nuovo allenatore del Napoli, infatti, sembra aver già conquistato la stima totale del patron azzurro, grazie anche alla sua filosofia di gestione, dimostrando una totale sinergia tra i due.
© RIPRODUZIONE RISERVATA