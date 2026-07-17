Il calciomercato del Milan guarda con molta importanza al futuro e, in particolare, a tutti i prospetti migliori in giro per l'Europa. Tra i profili più seguiti dal club rossonero c'è ovviamente Konstantinos Karetsas, trequartista classe 2007 del Genk.

Milan, il diavolo punta la stellina Karetsas

Sulle tracce del giovane, però, non c'è solo il Milan: anche il Borussia Dortmund si è mosso con molta decisione. A fare il punto della situazione ci ha pensato direttamente, Head of Football delche, durante un'intervista rilasciata ai microfoni diha voluto blindare il proprio gioiello.

Il dirigente del club belga non ha nascosto il forte appeal che ha Karetsas, confermando che mezza Europa si è fatta avanti per cercare di strappare al club il proprio gioiellino. Allo stesso tempo però, ha voluto ricordare comunque la forza del Genk:

"È un giocatore che suscita l’interesse dei più grandi club europei . Sappiamo quanto vale. Ha ancora un contratto a lungo termine con noi (fino al 2029, ndr) e ama semplicemente giocare a calcio"

De Condè poi ha voluto lanciare un messaggio chiarissimo di mercato, fissando le regole del gioco per quanto riguarda l'attuale sessione estiva:

"Certo, ogni giocatore ha un prezzo, e vedremo a quanto ammonterà la trattativa in questa sessione di mercato. Ma è decisamente troppo presto per sapere quale sarà il suo futuro. Kos è appena rientrato da un infortunio. Ora è in piena forma e abbastanza realista da sapere che il suo futuro a breve termine è al Genk."

Chi è Karetsas?

Fantasista puro, dotato di un baricentro basso e di un ottimo dribbling, Karetsas rispecchia il trequartista moderno. Nonostante la giovane età, ha già attirato i fari dei migliori club in giro per l'Europa, soprattutto quelli rossoneri, intenzionati a portare il giovane a Milano.

La concorrenza del Borussia, ovviamente, spaventa, ma le frasi di Condè suonano come un invito a presentare l'offerta perfetta. Il Milan, ovviamente, resta alla finestra, punto a capire se ci saranno o meno i margini per strappare il si di club e giocatore.