Veron: “Al Milan non è mai scattata la scintilla. Tenere fuori Leao e Theo …”

Juan Sebastián Verón, Presidente dell'Estudiantes, ha vinto - da calciatore - lo Scudetto con la Lazio nella stagione 1999-2000: in squadra, con lui, c'era Sergio Conceicao, da ieri ufficialmente nuovo allenatore del Milan. La 'Brujita' ha parlato, dunque, del portoghese in un'intervista in esclusiva per 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Ecco, dunque, un estratto delle sue parole.