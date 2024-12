Milan, Veron: “Vi dico cosa farà Conceicao come prima cosa”

Juan Sebastián Verón , Presidente dell' Estudiantes , ha vinto - da calciatore - lo Scudetto con la Lazio nella stagione 1999-2000 : in squadra, con lui, c'era Sergio Conceicao , da ieri ufficialmente nuovo allenatore del Milan . La 'Brujita' ha parlato, dunque, del portoghese in un'intervista in esclusiva per 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Ecco, dunque, un estratto delle sue parole.

Su quale sarà, secondo lui, la prima cosa che farà Conceicao da allenatore del Milan: «Penso che cercherà di dare certezze alla squadra. La struttura del gruppo che va in campo deve sempre essere la stessa, questa perlomeno è la mia idea. Ciò significa avere una formazione base sulla quale lavorare. Quando, poi, le cose si sono messe sulla strada giusta, allora si può pensare di modificare qualcosa per dare riposo a qualcuno, per fare turnover in vista di un impegno importante e cose del genere. Ma cambiare sempre formazione, a mio avviso, non ha senso: si finisce che i giocatori non si conoscono alla perfezione. Guardate l’Inter del mio amico Simone Inzaghi: la squadra titolare è quella, e i risultati si vedono. Sia in Italia sia in Europa». LEGGI ANCHE: Milan, presentato Conceicao: le sue parole in conferenza stampa >>>