Su Rafael Leao: "Leao ha fatto un bellissimo gol. Poi come giocatore continua a non piacermi, però è innegabile che a Cagliari abbia offerto una buona prestazione. È uno che corre, che va in velocità, ma non mi piacciono le sue caratteristiche, come gioca con la squadra, non ha la qualità che piace a me. Se la palla di Reijnders l’avesse messa Leao i giornali ne parlerebbero per quattro giorni a reti unificate".