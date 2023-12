Milan, Caressa: “Maldini in difficoltà con il club, voleva cambiare Pioli”

Lo stesso Maldini, qualche giorno fa, si era espresso sul tecnico rossonero in un'intervista concessa a La Repubblica e aveva detto: "Innanzitutto Stefano andrebbe ringraziato sempre dai tifosi milanisti, il suo lavoro è stato fondamentale per la crescita dei giovani calciatori che sono arrivati al Milan, li ha fatti giocare e li ha aiutati a diventare quello che sono adesso, è stata una figura chiave delle nostre fortune. Vorrei ricordare però che l’allenatore è una tra le persone più sole del mondo del calcio. Dargli compiti che esulano dai suoi lo renderà sempre più solo, se non verrà supportato”. LEGGI ANCHE: Milan in vendita? Il vero motivo per cui RedBird cerca investitori >>>