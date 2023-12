Milan, Capello: “Pioli tradito dai giocatori più decisivi. Ai tifosi dico…”

Fabio Capello , ex allenatore rossonero, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola questa mattina, soffermandosi sul momento di forma del Milan . Ecco, quindi, le sue parole in merito.

Milan, Capello: "Loftus-Cheek deve tornare a fare la mezzala pura"

"Le difficoltà dei rossoneri nascono seconde me dal fatto che ultimamente sono stati traditi dai giocatori più decisivi, ovvero Maignan, Giroud, Theo Hernandez e Leao che è anche infortunato. Bisognerà vedere il clima che troveranno a San Siro. Il pubblico deve capire le difficoltà e dare una mano ai giocatori che stanno vivendo questo momento di crisi. Almeno per un tempo spero che i tifosi rossoneri cerchino di aiutare la squadra. Io da calciatore sono sceso in campo a Milano, Torino e Roma e la pressione che ti mette San Siro non la trovi da nessun'altra parte: ci sono 70 mila spettatori che, se arrabbiati, possono essere un peso, bloccarti e non ti fanno rischiare la giocata. Secondo me un giocatore come Loftus-Cheek deve tornare a giocare come mezzala pura, deve partire da lontano e buttarsi dentro gli spazi".