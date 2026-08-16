Milan, Capello crede in Camarda: "Vedo grande potenzialità. Serve un po’ di coraggio!"

Fabio Capello analizza il mercato del Milan a La Gazzetta dello Sport: il consiglio su Leao, l'approvazione per l'addio di Giménez e l'investitura per Camarda
Milan, la probabile formazione nell'esordio a Torino: Rabiot trequartista e Chukwueze titolare?
Ultime settimane di mercato che si annunciano infuocate per il Milan di Ruben Amorim: tanti giocatori che potrebbero essere ceduti e almeno tre colpi importanti per rinforzare la rosa dell'allenatore portoghese. A parlare delle necessità dei rossoneri ci ha pensato l'ex allenatore Fabio Capello.
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"Del difensore abbiamo detto e, secondo me, non c’è bisogno solamente di uno che faccia numero, ma di un titolare. Il solo Gila non basta. Mi aspetto poi un giocatore creativo che faccia la differenza sulla trequarti con continuità, sia che resti Leao sia che il portoghese se ne vada. Anche perché, qualora rimanesse, non sarebbe comunque una garanzia e gli farebbe bene un po’ di sana concorrenza di livello. Certi atteggiamenti non credo si possano più correggere, ma almeno il Milan sarebbe coperto in quei giorni in cui Rafa si alza col piede sbagliato".
La bocciatura di Santiago Giménez e gli scenari in attaccoAnche in attacco ci potrebbero essere movimenti visto che Santiago Giménez dovrebbe essere ceduto in questa sessione di mercato:
"Il messicano ha deluso e poi si è fatto male. Era arrivato come una garanzia, non ha mantenuto le aspettative: l’ho visto poco cattivo anche in area. Non mi strapperei le vesti alla sua cessione".
L'attaccante numero 7 del Milan sembrava poter essere vicino al Porto, ma non ci sono stati aggiornamenti recenti.
La fiducia in Francesco Camarda: la grande chance rossoneraCapello si fida di Francesco Camarda:
"Io in Camarda vedo grande potenzialità, sa muoversi in area e ha qualità. Giusto che finalmente gli si dia una chance di emergere. Anche perché pure Allegri voleva tenerlo in rosa lo scorso anno. Con i giovani in Italia c’è sempre troppa prudenza, serve un po’ di coraggio! Anche perché è impossibile sapere quando un ragazzo è pronto, se non viene mai testato".
L'attaccante rossonero parte in questa stagione come la prima alternativa al titolare Ramos, arrivato dal PSG per più di 70 milioni di euro.
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