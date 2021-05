Milan-Cagliari 0-0, Bergomi: ‘In trasferta i rossoneri magari avrebbero vinto’

Le ultime notizie sul Milan. Beppe Bergomi, nel corso del 'Club' su Sky, ha parlato del match finito in pareggio tra Milan e Cagliari

Intervenuto durante lo 'Sky Calcio Club', Beppe Bergomi ha commentato il pareggio a reti inviolate tra Milan e Cagliari. Queste le parole dell'ex Inter. "Il Cagliari ha gli uomini giusti per mettere in difficoltà con il Milan con le sue ripartenze. I rossoneri non sono riusciti a fare il solito gioco, con i sardi che hanno fatto una grandissima partita. E bisogna sottolineare il trend della squadra di Pioli in casa, magari questa partita in trasferta l'avrebbero vinta". Le dichiarazioni di Stefano Pioli al termine del match.