Milan, Brandt: “L’interesse fa piacere, ma non credo che andrò via”

Brandt è uno degli obiettivi di mercato del Milan, ma ha rilasciato alcune dichiarazioni che allontanano il trasferimento. Ecco le sue parole

Uno dei nomi più caldi del momento in orbita Milan è quello di Julian Brandt , tedesco classe 1996 del Borussia Dortmund . I rossoneri lo seguono con attenzione per il ruolo di trequartista e sembrava che la trattativa fosse realmente fattibile. Il Milan era pronto a fare un'offerta di prestito con diritto di riscatto a 20 milioni e i gialloneri avevano dato segnali di apertura. Arrivano però ora delle dichiarazioni proprio di Brandt, che invece pare chiudano le porte alla possibilità di un trasferimento.

Ecco le sue parole ai microfoni di RTL: "Non ho mai alimentato queste voci di trasferimento. Erano i giornali in Italia a farlo. Naturalmente è bello quando altri club esprimono interesse, ma da parte mia non c'è mai stato alcun segnale per andare via. Non credo che giocherò altrove quest'anno".