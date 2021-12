Milan, Brambati: “Ora Pioli non ha alibi, deve vincere il campionato”

Il procuratore Massimo Brambati ha parlato, nello specifico, del lavoro di Stefano Pioli al Milan. Queste le dichiarazioni

Il procuratore Massimo Brambati ha parlato, nello specifico, del lavoro di Stefano Pioli al Milan. Si parla tanto di bel gioco, ma adesso che i rossoneri sono fuori dall'Europa, scatta l'obbligo in campionato. Queste le dichiarazioni ai microfoni di 'TMW Radio': "Pioli è arrivato dopo Giampaolo come seconda scelta, perché la prima era Spalletti. Oggi è quasi al terzo anno e si continua a dire del bel gioco, dei progressi, ma si deve cominciare a vincere qualcosa. Ora deve vincere il campionato, visto che è fuori dall'Europa, non hai alibi".