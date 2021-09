Milan, Braida: “Sono legato alle trattative di Van Basten e Papin” | News

Ariedo Braida, ex direttore generale del Milan, ha svelato a quale trattative è legato di più e non sono mancati gli elogi per Berlusconi

Enrico Ianuario

Intervenuto ai microfoni di 'Radiosei', Ariedo Braida ha raccontato alcuni aneddoti del suo passato al Milan. Queste le sue parole. "Berlusconi un giorno si è presentato appena acquistato il Milan e ha detto 'Dobbiamo diventare la squadra più forte del mondo' e noi lo abbiamo seguito. Lui è un visionario, anche io ho cercato di darmi da fare insieme a Galliani per trovare i calciatori migliori. Nel calcio ci vogliono anche le intuizioni. Le trattative a cui sono più legato sono quelle di Van Basten e Jean-Pierre Papin".