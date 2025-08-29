Milan, Braglia: “Dirigenza non all’altezza, Allegri il meno colpevole”

La falsa partenza contro la Cremonese ha gettato molte ombre sul Milan . Inoltre, l'atteggiamento della dirigenza sul calciomercato e la confusione percepibile dall'esterno non hanno fatto altro che corroborare l'instabilità della società rossonera. A margine della prima partita di Serie A, sono intervenuti molti opinionisti per dire la loro sulla situazione del Milan. Tra questi, Simone Braglia ha parlato sulle frequenze di TMW Radio nel corso della trasmissione 'Maracanà'. Di seguito, si riporta il suo pensiero.

A suo giudizio, vanno distribuite le colpe tra la dirigenza e Allegri, l'allenatore: "Situazione difficile per come è stato condotto dal punto di vista societario il mercato da parte di un dirigenza non altezza di una società blasonata come il Milan. Responsabilità anche dell'allenatore, ma rimane anche il meno colpevole perché secondo me avrebbe preferito altri tipi di calciatori per la modalità di gioco che ha in testa. La società bada più ai conti che ad accontentare l'allenatore e soprattutto soddisfare il blasone del club. Con la Cremonese ho vista poco identità, ma non butto la croce addosso all'allenatore".