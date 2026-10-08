Michele Borrelli ha voluto analizzare la ripresa della Serie a, rivolgendo particolare attenzione al Milan di Amorim
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La Serie A si prepara a tornare in campo dopo la sosta per le Nazionali. La ripresa propone subito delle sfide molto interessanti per i vertici della classica, con particolare attenzione per alcune big, tra cui proprio il Milan di Amorim.
Milan, senti BorrelliIntervenuto ai microfoni di TMW, Michele Borrelli ha voluto analizzare le prossime partite del campionato, soffermandosi anche sulla lotta allo scudetto, l'opinionista si è soffermato su Como e Roma, considerandola interessante in ottica tricolore:
"Mi aspetto una partita super interessante tra Como e Roma. Sarebbe una forte candidatura come anti-Inter per chi vince. Ci credo che il Como possa lottare per lo Scudetto."
L'attenzione, successivamente, si è spostata sulle sfide di Juventus e Milan, che scenderanno in campo nella giornata di domenica. Borrelli, infatti, si dice curioso di capire come Spalletti e Amorim affronteranno la ripresa dopo questa lunga sosta:
"E poi la sera di domenica Juve e Milan, curioso di vedere se partono con delle certezze Spalletti e Amorim o se ricominciano a ruotare".
Il punto interrogativo riguarda, perciò, le scelte dei due allenatori. sarà interessante capire se entrambi ripartiranno dalle gerarchie consolidate già prima dello stop, oppure cambieranno alcune pedine modificano l'undici titolare.
Per il Milan di Amorim, in particolare, la ripresa rappresenterà una grandissima occasione per valutare le scelte tattiche adottate dal portoghese. C'è però da sottolineare che l'allenatore lusitano ha perso due pedine importanti per infortunio: Alexis Saelemaekers e Pervis Estupinan. Chi giocherà al posto del Belga? Moreira avrà più spazio? Solo il tempo ci darà la risposta giusta.
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