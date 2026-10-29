L'allarme di Amorim: "Tutti i giocatori sono al limite". Maignan: "Faremo di tutto per vincere il derby"

"Giocatori al limite e stanchi". Amorim analizza il crollo col Bologna, mentre Maignan lancia la sfida all'Inter: "Nel derby c'è di mezzo l'orgoglio"
Derby Milan-Inter: chi sono gli allenatori con più presenze? | Video
Milan-Bologna 2-4, un brutto ko per la squadra di Ruben Amorim. A parlare nel post partita di Milan TV proprio l'allenatore rossonero e il capitano Mike Maignan.
Scarica la nuova app Pianeta Milan
Le parole di Ruben Amorim: squadra al limite fisicamenteEcco le parole del portoghese:
"Anche nel primo tempo, pur vincendo e avendo più possesso palla, avvertivo una mancanza di energia. Non siamo stati la stessa squadra fin dal primo minuto, ma i ragazzi stanno dando tutto. Posso guardare la partita e percepire che tutti i giocatori sono al limite, offrendo il massimo. Abbiamo subito due gol all'inizio del secondo tempo e tutto è diventato molto difficile per noi. Abbiamo avuto una grande opportunità con Camarda per cambiare l'inerzia della gara, pareggiare e provare a vincerla; ma poi, quando stavamo correndo tutti i rischi, in transizione hanno segnato il quarto gol. Dobbiamo andare avanti, non abbiamo molto tempo per pensare a questa sconfitta: voltiamo pagina e pensiamo alla prossima".
Mike Maignan suona la carica verso il derby: conta l'orgoglioParole importanti e significative anche dal portiere francese:
"La partita è durata 95 minuti o 100, non lo so, fino a quando l'arbitro ha fischiato la fine. Alla fine hanno fatto più gol di noi, hanno fatto meglio di noi ed è per questo che hanno vinto loro. Noi dobbiamo tenere la testa alta e andare avanti, perché tutte le partite sono importanti; stasera abbiamo perso questa e dobbiamo voltare pagina, perché nella prossima, che sia il derby o un'altra gara, dobbiamo sempre vincere per scalare la classifica. Dobbiamo essere pronti per ogni impegno. È vero che sabato c'è il derby: non è che se lo vinciamo o lo perdiamo avremo vinto o perso il campionato. Ci saranno tre punti in palio e c'è sempre di mezzo l'orgoglio, perché il derby è così, e dovremo fare di tutto, come vogliamo fare sempre, per vincere la partita".
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Infortuni
Milan, triplo recupero verso il derby! Gila, Moreira e Rabiot in gruppo. La probabile formazione | PM
Editoriali e Analisi
Amorim, Musah a destra e Hutchinson tolto troppo presto: gli errori con i cambi
Editoriali e Analisi
Amorim la difesa è da migliorare: tante occasioni concesse e gol subiti troppo facili. Le medie
Editoriali e Analisi
Milan troppo corto e Amorim senza alternative: peso infortuni e mercato di gennaio già cruciale
Pagelle Milan
Milan-Bologna 2-4, le pagelle di Gazzetta: "Gonçalo Ramos è un caso". Malissimo anche Musah
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti