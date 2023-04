Milan, senti Boey: “Ho ricevuto solo feedback positivi sulla Serie A”

Intervistato dai microfoni di Transfermarket, il terzino del Galatasaray, Sacha Boey, ha parlato in vista di un suo ipotetico futuro trasferimento in Serie A. Il classe 2000, infatti, sarebbe oggetto dell'interesse del Milan: "Essere seguito mi lusinga ma non è un fattore condizionante. Come dico spesso ai miei amici: 'I conti si fanno alla fine'. Per questo spero che l'interesse mostrato a gennaio possa tramutarsi in qualcosa di concreto a fine stagione. Ho parlato con molti difensori che hanno giocato in Serie A e tutti erano contenti della scelta. In merito ho ricevuto solo feedback positivi".