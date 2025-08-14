Milan, Bierhoff: 'Conosco pochissimo Hojlund. Su Vlahovic e Maldini ...'

"Viene da stagione molto difficile. L’obiettivo deve essere alto, la Champions, ma deve essere più costante e concreto". Oliver Bierhoff, ex attaccante rossonero, parla così del Milan in vista della prossima stagione. Il parere su Maldini, Hojlund e Vlahovic nella sua intervista a Gazzetta.it: "In realtà non ci sono tanti centravanti forti di testa oggi. Neanche in Germania. Negli ultimi anni s’è puntato più sul palleggio, sull’organizzazione, ma credo che si dovrà tornare presto un po’ indietro. Contro difese così chiuse e preparate serve chi risolve la situazione su un cross o un pallone alto. Questo discorso vale anche per i difensori, magari bravi a fare reparto ma meno abili individualmente".