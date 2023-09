Milan, Bergomi: “Ronaldo il più forte in assoluto. Van Basten eccezionale”

Beppe Bergomi, ex calciatore nerazzurro, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito ad alcuni ex giocatori del Milan

Milan, le parole di Beppe Bergomi

Su Ronaldo: "Abbiamo la chat del 97/98, con Simeone, Moriero…abbiamo fatto tutti gli auguri a Ronaldo. Per noi è stato il più forte in assoluto. Non è durato tanto, ma quando stava bene era immarcabile. Lo straniero più forte con cui ho giocato. Se parliamo di numero di numero 9 è stato il più grande di tutti. Nonostante gli infortuni riusciva a essere dominante. Parlo con Baresi, Costacurta, e anche loro andavano in difficoltà. Poi il valore del giocatore è sul lungo periodo, quindi ci stanno i Messi e i Ronaldo".