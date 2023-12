Milan, Bennacer: “Champions League? Faremo di tutto per qualificarci”

Il Milan attualmente si trova all'ultimo posto in classifica nel girone F di Champions League con 5 punti. Nell'ultimo turno i rossoneri hanno perso 3-1 in casa contro il Borussia Dortmund, mentre il Paris Saint-Germain ha pareggiato in extremis contro il Newcastle. Al pari del club meneghino, ma al terzo posto per via di una migliore differenza reti c'è proprio la squadra inglese. In seconda posizione Mbappé e compagni quota 7 punti e davanti a tutti la capolista Borussia Dortmund. Per ottenere il passaggio del turno agli ottavi di finale il Milan dovrebbe vincere in Inghilterra e sperare che i parigini perdano in Germania. LEGGI ANCHE: Coppa d'Africa, le partenze: Inter e Juve godono, il Milan ne perde due >>>