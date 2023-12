Milan, Bennacer: “L’infortunio ha segnato una svolta nella mia carriera”

Il racconto dell’infortunio: "Non ho sentito nulla. È stata un’azione. Sono a terra, mi rialzo perché c’è un corner che devo battere. Mi sono alzato con la gamba sinistra, posiziono la gamba destra e all’improvviso non riesco a metterla giù. Pensavo che non fosse niente. Mi alzo di nuovo, e mi dico “Ancora, cosa succede?”. Poi ci sono riuscito, e sono uscito. Non volevo uscire. Ho pensato: “Ma no, non è possibile”. Una delle partite, se non la partita più importante della mia carriera".

Il problema nel dettaglio ed il recupero: "Ho un pezzo di cartilagine che si è rotto completamente, la cartilagine attaccata al menisco. E penso che un infortunio del genere… Può durare, non so, 8 mesi… Non importa se ci vorranno uno o due mesi in più. Prenderanno un pezzo di osso, un pezzo di osso sano con cartilagine sana e lo metteranno nel buco. In effetti non mi farà nulla, me lo prenderanno da un posto dove non fa male. Questa è l’opzione più sicura, ma anche la più lunga".

"C’erano altre opzioni per rendere il tutto più breve, ma probabilmente anche più rischiose. Vedete, non appena mettete le cose nella giusta prospettiva non appena si guarda il quadro generale in queste situazioni, non puoi che trarne beneficio. Se non sei stupido ti dici “ora ho del tempo a disposizione davanti a me”, soprattutto perché ci sono ancora cose da fare, alcuni problemi, sentivo alcuni dolori. Colgo l’occasione per fare “il cambio dell’olio”, per tornare come nuovo. E ancora più forte. Non appena c’è uno stop come questo si perde molto ritmo, muscoli, ecc. Ma poi si ricomincia. Ci si rialza e ci si sente ancora meglio". LEGGI ANCHE: Le probabili formazioni di Milan-Frosinone: Pioli punta su Bartesaghi >>>

