Milan, Bennacer: “Non sono felice dell’infortunio, ma sono in ripresa”

Sull'infortunio: "È difficile quando hai questo tipo di infortunio. E anche in questo momento, perché quella è stata una delle partite più importanti della mia vita. Ma va bene, quando vedi cose positive giorno dopo giorno, lavori, hai qualche programma per tornare, vedi che ci sono alcuni passi. Non ho lavorato per due mesi, poi dopo sono tornato in bici, poi ho provato a correre, poi altro ancora. Come ho detto, bisogna vedere le cose positive. Ho trascorso più tempo con la mia famiglia, anche con me stesso. Non sono felice di essere infortunato, ma va bene così. Sta andando tutto bene e non sento nulla sul ginocchio. Non c'è stata alcuna reazione". LEGGI ANCHE: Milan, Bennacer: "Vogliamo vincere la Champions. Il mio infortunio..." >>>