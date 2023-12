Bennacer: “Mi sono infortunato nel match più importante della carriera”

Il racconto dell’infortunio: "Non ho sentito nulla. È stata un’azione. Sono a terra, mi rialzo perché c’è un corner che devo battere. Mi sono alzato con la gamba sinistra, posiziono la gamba destra e all’improvviso non riesco a metterla giù. Pensavo che non fosse niente. Mi alzo di nuovo, e mi dico “Ancora, cosa succede?”. Poi ci sono riuscito, e sono uscito. Non volevo uscire. Ho pensato: “Ma no, non è possibile”. Una delle partite, se non la partita più importante della mia carriera". LEGGI ANCHE: Le probabili formazioni di Milan-Frosinone: Pioli punta su Bartesaghi >>>