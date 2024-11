Baresi: “Naturale restare al Milan. Avrei potuto guadagnare di più, ma …”

Franco Baresi, vice presidente onorario del Milan ed ex capitano rossonero, ha rilasciato una lunga ed interessante intervista ai microfoni del quotidiano 'Il Corriere della Sera', nell'edizione in edicola questa mattina, toccando parecchi temi interessanti. Ecco, dunque, un estratto delle sue parole riferito alla decisione di rimanere in rossonero per tutta la sua carriera nonostante la possibilità di guadagnare di più altrove (QUI L'INTERVISTA COMPLETA).