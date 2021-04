Milan, Antonini: “Donnarumma? Non guardi solo l’aspetto economico”

Luca Antonini, ex terzino del Milan, ha parlato del rinnovo di Gianluigi Donnarumma. Ecco il consiglio dato al classe 1999

Luca Antonini, ex terzino del Milan, ha parlato del rinnovo di Gianluigi Donnarumma. Aspetto economico o riconoscenza verso il club che lo ha cresciuto. Ecco la risposta affidata ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport': "In questo Milan c'è un progetto importante e mi auguro che Donnarumma resti. Avrà tutte le possibilità che vuole, ora guardi a quello che il club rappresenta e non solo all'aspetto economico". Per gli highlights della partita tra Milan e Genoa di oggi clicca qui >>>