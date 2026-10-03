Rúben Amorim difende la sua filosofia a Sky Sport Insider dopo il buon avvio in Serie A: "Impossibile usare sempre gli stessi undici"
Pulisic, modulo flessibile e ... tanto altro: Milan, Amorim potrebbe aver trovato la quadra
L'avvio di stagione del Milan di Rúben Amorim è certificato da un bottino solido di 11 punti conquistati sui 15 disponibili nelle prime cinque giornate di Serie A. Frutto di tre vittorie (l'esordio esterno contro il Torino, seguito dai successi a San Siro contro Venezia e Lecce) e di due pareggi su campi ostici come quelli di Juventus e Lazio, il cammino rossonero è indubbiamente positivo per un gruppo all'inizio di un nuovo ciclo. Tuttavia, mentre le dirette concorrenti Inter, Roma e Lazio corrono velocissime in classifica, analisti e opinionisti hanno individuato quello che finora viene considerato il vero "pelo nell'uovo" della gestione del tecnico portoghese: la continua rotazione dell'assetto base e degli uomini a Milanello.
Il "laboratorio" di Amorim: i pro e i contro della rotazione continuaIl peccato originale di questa strategia è andato in scena nella prima giornata della League Phase di Europa League, dove il pesante ko interno contro il Benfica è coinciso con una formazione stravolta e imbottita di seconde linee. La tendenza a variare continuamente l'undici titolare rischia di privare il Milan delle dovute certezze e dei corretti automatismi, soprattutto in una fase in cui molti elementi non hanno ancora assimilato al meglio i dettami del 3-4-2-1. Di seguito viene analizzato l'impatto di questa filosofia:
|Aspetti positivi (i Pro)
|Criticità rilevate (i Contro)
|Massimo coinvolgimento di tutta la rosa rossonera
|Perdita di certezze e automatismi tattici nel 3-4-2-1
|Impatto devastante dei subentrati a partita in corso
|Rischio di sottovalutazione dei match (caso Benfica)
|Preservazione atletica per impegni ogni tre giorni
|Difficoltà nel trovare una formazione base definita
La difesa del tecnico a Sky: "Impossibile affidarsi sempre agli stessi"Proprio a questo scottante dibattito tattico ha voluto rispondere in prima persona Rúben Amorim nel corso della sua recente intervista esclusiva concessa ai microfoni di Sky Sport Insider. L'ex allenatore dello Sporting Lisbona e del Manchester United ha difeso a spada tratta le sue scelte, spiegando come il calcio moderno imponga una gestione scientifica e collettiva delle energie a disposizione.
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