"Il ritorno di Allegri è una buona mossa da parte del Milan. Max conosce benissimo l'ambiente e tutte le dinamiche che gravitano intorno alla società: questo aspetto sicuramente lo può avvantaggiare nel velocizzare al massimo il suo inserimento, trasmettendo subito ai calciatori i valori del club". Marco Amelia, ex portiere del Milan, ha parlato di Allegri, di Leoni, di Udogie, di Ricci e non solo nella sua lunga intervista a 'Tuttosport'. Ecco le sue parole: "Non ci sono più i dirigenti di una volta tipo Galliani o Braida; perciò Allegri dovrà essere lui in prima persona a far capire ai giocatori cos'è il Milan. Max trova una squadra forte con tanti di giocatori di alto livello, al di là dei risultati ottenuti nell'ultima stagione. Ai rossoneri però mancava una linea di lavoro e una guida: a quelle ora ci penserà Max, che tra l'altro nello spogliatoio è uno che non guarda in faccia a nessuno. Giocare una volta alla settimana rappresenta indubbiamente un vantaggio. Qualche punto in più lo prendi e questo ti può permettere di finalizzare tutto il lavoro su un unico incontro settimanale: per questo il Milan va tenuto d'occhio in chiave Scudetto".