"Sentii l'urlo di Galliani". Ambrosini rivela i segreti dello spogliatoio del Milan: il gol di Muntari, la lite con Chiellini e il retroscena su Orsato

Emiliano Guadagnoli
- Milano
Grafica TOP e FLOP, le pagelle del Milan per le partite di Serie A, Europa League, Coppa Italia 2026-2027 | AC Milan News

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Massimo Ambrosini ha raccontato alcuni interessanti aneddoti sul Milan durante il podcast 'Fischio Finale' con l'ex arbitro Giampaolo Calvarese.

Il retroscena su Calciopoli e la reazione di Adriano Galliani

Il primo racconto riguarda Calciopoli e i concitati momenti vissuti a Milanello nell'estate del 2006:
"Nell'estate del 2006 io ero a Milanello il giorno della sentenza sportiva su Calciopoli, letta in diretta tv. Stabilirono un certo numero di punti di penalizzazione che ci fecero perdere posizioni in classifica rispetto al nostro secondo posto, ma non la qualificazione alla Champions League. Io lo realizzai subito e sentii l'urlo di Galliani, che era al piano di sotto e lo capì subito anche lui".
Ambrosini racconta: "Nel 2006 sentii l'urlo di Galliani. Quando litigai duramente con Chiellini"

Ricordiamo che il Milan fu penalizzato in Serie A, ma ebbe la possibilità di partecipare alla massima competizione europea per club. Possibilità che i rossoneri di Carlo Ancelotti non sprecarono vincendo in finale contro il Liverpool con la storica doppietta di 'Pippo' Inzaghi.

Il gol fantasma di Muntari e il duro scontro con Chiellini

Altro racconto di Ambrosini riguarda Milan-Juventus 1-1 del 2012, passata alla storia per il gol fantasma di Sulley Muntari:
"Vincevamo già 1-0 e sarebbe stata la rete del raddoppio, io ero in panchina e all'inizio non mi ero accorto, poi a fine primo tempo ci dissero che il pallone era entrato. Quando entrai in campo litigai duramente con Chiellini, perché stava protestando con l'arbitro per un altro episodio. Alla fine la Juve pareggiò con un goal di Matri e poi vinse lo Scudetto".

"Orsato non sbaglia mai": l'incredibile aneddoto di San Siro

Ultimo racconto riguarda l'attuale designatore di Serie A, Daniele Orsato, che Ambrosini ha incrociato più volte sul campo nelle vesti di arbitro:
"Quando arbitrava una partita del Milan a San Siro mi fischiò 3 falli contro, io protestai dicendogli che aveva commesso 3 errori e lui mi rispose: "Orsato non sbaglia mai!", parlando di sè in terza persona".

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