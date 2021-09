Milan, Ambrosini: “Bennacer dà sicurezza, Tonali si sta liberando”

Massimo Ambrosini, ex centrocampista del Milan, ha parlato di Ismael Bennacer e Sandro Tonali. Queste le dichiarazioni

Massimo Ambrosini, ex centrocampista del Milan, ha parlato di Ismael Bennacer e Sandro Tonali. Queste le dichiarazioni ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport': "Bennacer è pronto, dà sicurezza e fisicamente copre il campo. In Europa c'è bisogno di giocatori così, con la capacità di vincere duelli. Lui ce l'ha. Tonali si sta liberando da una stagione di sofferenza, prima le portava in campo, oggi anche lui gioca trasmettendo sicurezza. Non è scontato che chi arriva al Milan da un club minore debba pagarne il prezzo: l'importante è analizzare le difficoltà e uscirne più forte e completo. Le qualità sono indiscutibili".