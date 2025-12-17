Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Allegri allontana le voci: “In questo momento il nostro mercato è recuperare gli infortunati, poi vedremo…”

INTERVISTE

Allegri allontana le voci: “In questo momento il nostro mercato è recuperare gli infortunati, poi vedremo…”

Milan, Allegri: 'Il nostro mercato è recuperare gli infortunai, poi vedremo...'
L'allenatore del Milan Massimiliano Allegri ha parlato ai microfoni di 'SportMediaset'. Tra gli argomenti alla vigilia di Napoli-Milan, anche il mercato di gennaio. Ecco le sue dichiarazioni
Redazione

Stiamo entrando in uno dei momenti più caldi e importanti dell'anno. Siamo a metà dicembre e il prossimo calciomercato invernale è sempre più vicino. Di conseguenza, le notizie e le voci di mercato si moltiplicano. Come è noto, il Milan nella prossima sessione di mercato dovrà intervenire in almeno due reparti per completare la rosa e regalare a Massimiliano Allegri nuove soluzioni per la seconda parte dell'anno.

Massimiliano Allegri allontana il mercato prima di Napoli-Milan

—  

I due reparti che necessitano innesti sono la difesa, ma soprattutto l'attacco vista la situazione di Santiago Gimenez. Nelle ultime ore, il club di Via Aldo Rossi sembra essersi subito attivato per trovare un sostituto pronto già nei primi giorni di gennaio, parliamo di Fullkrug.

LEGGI ANCHE

A proposito del mercato ha parlato l'allenatore rossonero Massimiliano Allegri, intervistato ai microfoni di 'SportMediaset' alla vigilia di Napoli-Milan, prima semifinale della Supercoppa Italiana 2025. Ecco il suo pensiero sull'imminente finestra di gennaio.

LEGGI ANCHE: Supercoppa Italiana, Leao non recupera per Napoli-Milan: niente allenamento in gruppo per il portoghese

Sugli interventi nel calciomercato di gennaio visto che la coperta è corta: “Non ci abbiamo pensato, abbiamo una partita imminente che è quella di domani. Dopo con la società faremo le dovute valutazioni. Intanto abbiamo recuperato Youssouf Fofana, Zachary Athekame, Leao è sulla via del recupero. In questo momento il mercato è recuperare i giocatori che abbiamo in casa, poi vedremo”.

Leggi anche
Marchegiani: “Milan, cali di attenzione con le piccole? Ecco cosa penso”
Caldara torna a parlare del Milan: “Non posso che dire bene della società”

© RIPRODUZIONE RISERVATA