Milan, Allegri: 'Il nostro mercato è recuperare gli infortunai, poi vedremo...'

Sugli interventi nel calciomercato di gennaio visto che la coperta è corta: “Non ci abbiamo pensato, abbiamo una partita imminente che è quella di domani. Dopo con la società faremo le dovute valutazioni. Intanto abbiamo recuperato Youssouf Fofana, Zachary Athekame, Leao è sulla via del recupero. In questo momento il mercato è recuperare i giocatori che abbiamo in casa, poi vedremo”.