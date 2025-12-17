Milan, Allegri: 'Il nostro mercato è recuperare gli infortunai, poi vedremo...'

Milan, Leao non recupera per il Napoli. Vlahovic per giugno è una possibilità, Fullkrug a gennaio una certezza
A proposito del mercato ha parlato l'allenatore rossonero Massimiliano Allegri, intervistato ai microfoni di 'SportMediaset' alla vigilia di Napoli-Milan, prima semifinale della Supercoppa Italiana 2025. Ecco il suo pensiero sull'imminente finestra di gennaio.
Sugli interventi nel calciomercato di gennaio visto che la coperta è corta: “Non ci abbiamo pensato, abbiamo una partita imminente che è quella di domani. Dopo con la società faremo le dovute valutazioni. Intanto abbiamo recuperato Youssouf Fofana, Zachary Athekame, Leao è sulla via del recupero. In questo momento il mercato è recuperare i giocatori che abbiamo in casa, poi vedremo”.
