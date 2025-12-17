L'ex calciatore del Milan, Mattia Caldara, si è raccontato in una lunga intervista a microfoni del podcast Centrocampo, toccando varie tematiche. L'ex difensore si è soffermato su un capitolo molto difficile per lui: gli infortuni. Ecco, di seguito, le sue parole:
Sul comportamento della società: "Non posso dire che bene del Milan, dai medici, dai dottori, dallo staff medico, non ti fanno mancare mai niente. Ti danno sempre il supporto, perché anche per loro comunque eri un investimento e hanno fatto di tutto per farti stare bene. Per quello che rosico ancora tutt'oggi sul fatto che non sono riuscito ad essere al massimo e dimostrare tutto il mio potenziale, perché hanno creduto tanto in me"
