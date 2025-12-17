Pianeta Milan
Intervenuto durante l'appuntamento con il club di Sky Sport, Luca Marchegiani ha voluto parlare del Milan di Allegri: la sua analisi dopo il match contro il Sassuolo a San Siro
Dopo l'amaro pareggio rimediato contro il Sassuolo a San Siro, non sono mancati i pensieri dei vari opinionisti. Durante il solito appuntamento con il club di Sky Sport, l'ex portiere e bandiera della Lazio Luca Marchegiani ha voluto analizzare il match del Milan contro i neroverdi facendo riferimento anche ad alcuni dati collezionati dai rossoneri durante il corso dell'attuale stagione. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni:

Milan, le parole di Marchegiani

"Manca un dato: quanti gol sono stati fatti contro le piccole e contro le grandi. È vero che contro le big ne ha subiti poco, ma ne ha segnati altrettanti pochi. È vero che contro le "piccole" ha subito tanti gol, ma ne ha fatti altrettanti. Cali di attenzione? Penso che sia rendimento, anche individuale, meno di livello"

Sulla difesa: "Ha delle qualità ma anche delle lacune. Dovresti subire di più contro avversari più forti, questo invece non succede. Diciamo anche che alcune partite le ha salvate il portiere".

